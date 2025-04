Acidente com motos deixa três pessoas feridas

Dois homens e uma mulher sofreram ferimentos em uma colisão entre duas motocicletas no cruzamento da Avenida Gaspar Ricardo e Rua Antônio João, no centro de Bastos, na manhã desta sexta-feira, dia 25.

O tráfego no local é controlado por semáforos e, conforme a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência com a cabo Cristina, soldado Barbosa e soldado Aoqui, um dos veículos pode ter cruzado as vias com o sinal fechado.

Ainda segundo informações da Polícia Militar, por volta das 7 horas da manhã, os veículos trafegavam pelas vias e, por motivos a serem apurados pela Polícia Científica que compareceu no local e realizou a perícia, no cruzamento ocorreu a colisão.

Uma das motocicletas era ocupada pelo condutor e uma passageira e a outra somente pelo motociclista. As três pessoas foram conduzidas para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal de Bastos, sendo posteriormente transferidos para uma unidade de saúde de Tupã.

Além da Polícia Militar e da Polícia Científica de Tupã, atendeu a ocorrência a equipe municipal da Defesa Civil que fez o controle do trânsito no local. (Por: Bastos Já – Foto: Valdecir Luis)