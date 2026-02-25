Caminhão pega fogo após batida e deixa motorista ferido

Um motorista foi socorrido com queimaduras após um caminhão bater na traseira de outro e pegar fogo na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), na manhã desta quarta-feira (25), em Jales (SP).
Segundo apurado pela TV TEM, até a última atualização desta reportagem, o motorista está internado na Santa Casa da cidade. O estado de saúde dele é desconhecido.
O caminhão ainda está na pista e o trânsito seguia interditado até as 8h30 desta quarta-feira. Diante disso, os carros estão sendo desviados por uma alça de acesso.
Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Arquivo pessoal