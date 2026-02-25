Motorista morre após batida frontal entre carro e caminhão em rodovia

Um motorista, de 29 anos, morreu após o carro em que estava bater de frente com um caminhão na Rodovia Aristides da Costa Barros (SP-157), no km 49, em Guareí (SP), na tarde desta terça-feira (24).
Conforme a Polícia Rodoviária, a posição dos veículos na rodovia indica que o carro da vítima invadiu a pista contrária (no sentido norte) e bateu de frente com o caminhão.
O carro trafegava no sentido sul, de Porangaba para Guareí. Já o caminhão seguia no sentido norte, de Guareí para Porangaba.
Ainda conforme a Polícia Rodoviária, o motorista do carro estava dentro do veículo. Ele foi socorrido pelo Corpo Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Tatuí, onde ocorreu a morte.
O motorista do caminhão, de 54 anos, não sofreu ferimentos. Ele fez o teste de bafômetro, que não indicou a presença de álcool no organismo.
Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) prestou apoio à ocorrência na rodovia. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Seccional de Polícia Civil de Itapetininga (SP).
Por g1 Itapetininga e região – Foto: Reprodução/Portal Guareí