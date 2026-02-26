FLÓRIDA: Tripinha recebe o troféu de campeão do Campeonato de Férias 2026

Após quase 3 semanas entre a data da final e a definição do campeão, finalmente o Campeonato de Férias 2026 já conhece seu campeão, foi confirmado nesta quarta-feira (25) que a equipe do Tripinha/Atacadão das Baterias Etron/Escritório Cruzeiro do Sul/JapaCar/Danilo Lanches é o campeão do tradicional evento esportivo.

A definição aconteceu após alguns acontecimentos no dia da grande final que acabou não terminando o jogo decisivo. Vale lembrar que a final teve todo seu primeiro tempo disputado, mas teve que ser interrompida após confusão em quadra, quando houve a paralisação da partida ainda estava empatado em 1 a 1 e restava apenas 5 segundos para conclusão da primeira etapa.

Após a partida ter sido interrompida, a secretaria municipal de Esportes convocou uma comissão disciplinar para definir o destino da partida.

Em reunião fechada foi confirmada seguir o regulamento, sendo que desta forma o restante da partida iria continuar, sendo que seria disputada apenas a segunda etapa, além de prorrogação e penaltis se fosse necessário. Além disso foi confirmado que a partida seria disputado sem a presença de público para maior segurança de todos.

As duas equipes finalistas foram notificadas para a finalização da partida e assim sair o campeão.

A equipe finalista do Indaiá FC/Escritório Costa Oliveira não concordou com algumas decisões da comissão, então chegado a data que seria disputada o restante da partida a equipe não compareceu em quadra, e acabou sendo confirmada o título do Tripinha e a vice colocação do Indaiá.

A equipe campeã recebeu o seu troféu e enfim pode comemorar a conquista com seus atletas e dirigentes.

Vale lembrar que além do título e vice a terceira colocação já estava garantida para a equipe do Cansados FC/Supermercados Ikeda/Tripinha/KS Serviços e Segurança, além de algumas premiações individuais, como o prêmio de artilheiro para o Dodô do Cansados FC, o prêmio de atleta revelação para o Vitinho do Cansados FC, o prêmio de goleiro menos vazado do Lucas e Chicão do Tripinha, além do prêmio de craque do campeonato.

O Campeonato de Férias de Futsal 2026 foi uma realização da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer com apoio da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista e contou com a cobertura do Grupo Folha Regional (Jornal / Site e TV).

Por Geovane Capoia Massarotte – Fotos: Rafael Massarotte

.