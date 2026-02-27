PACAEMBU: SALÃO DE BELEZA FIQUE BELLA amplia estrutura, firma parceria e apresenta novidades

Tradição no atendimento e renovação na proposta de negócio marcam a nova fase do Salão de Beleza Fique Bella, em Pacaembu. O espaço passa por um ciclo de modernização com a entrada de uma nova parceira na sociedade e investimentos em conforto e estrutura para os clientes.

A empresa, liderada pela cabeleireira profissional Angela Maria de Oliveira Rodrigues e por Valdecir, agora conta também com a participação de Letícia, que se integra à gestão trazendo visão empreendedora e novas ideias para o desenvolvimento do negócio. A proposta é unir experiência técnica, atendimento personalizado e atualização constante em tendências de beleza.

Entre as melhorias recentes estão novas cadeiras com sistema de massagem, instaladas para proporcionar mais bem-estar durante procedimentos como corte, coloração, hidratação e outros serviços capilares. O salão também apresentou ajustes e novidades na ambientação e na organização interna, com foco na experiência do cliente.

Endereço: rua Presidente Kennedy, 979 – telefone de contato (18) 3862-1794 / (18) 99681-4868.

