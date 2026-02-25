Bebê com cordão umbilical é encontrada viva dentro de lixeira

Uma bebê recém-nascida foi encontrada viva dentro de um saco plástico depositado em uma lixeira na tarde desta terça-feira (24) em Guariba (SP).
A menina ainda estava com o cordão umbilical e foi deixada em frente a uma residência no bairro Cohab.
Segundo a Polícia Militar, pessoas que passaram pelo local e viram a bebê dentro da lixeira, a resgataram e a encaminharam para o Pronto Socorro.
À polícia, a equipe médica que atendeu a bebê informou que o corpo não tem sinais de agressão e a menina não corre risco de vida.