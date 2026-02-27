FLÓRIDA: SUPERMERCADOS IKEDA conta com “cantinho saudável” para restrição alimentar

Clientes que possuem restrições alimentares ou adotam dietas específicas contam com um espaço exclusivo no Supermercados Ikeda, em Flórida Paulista. O chamado “cantinho saudável” reúne produtos selecionados voltados a públicos que necessitam de opções diferenciadas no dia a dia.

No local, os consumidores encontram itens sem glúten, sem lactose, sem açúcar e sem proteína do leite, facilitando a escolha e a identificação de alimentos adequados a cada necessidade. A proposta é concentrar em um único setor produtos que normalmente ficam dispersos nas prateleiras, tornando a compra mais prática.

O espaço reúne marcas parceiras como Vida Veg, Natural Life, Vitão, Schär, Jasmine e Lowçucar, entre outras. O mix inclui pães, biscoitos, farinhas, laticínios especiais, chocolates e doces adaptados a diferentes tipos de dieta.

Segundo a empresa, a criação do cantinho saudável atende a uma demanda crescente de consumidores que buscam alternativas alimentares específicas, seja por orientação médica, intolerância, alergia ou opção de estilo de vida.

O Supermercados Ikeda está localizado na avenida São Paulo, centro da Cidade Amizade.

.