Homem é preso transportando mais de 35 kg de maconha em Presidente Prudente

Um homem foi preso por transportar mais de 35 quilos de drogas em um veículo em Presidente Prudente.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais abordaram o carro e, durante a vistoria, localizaram skunk e maconha, além de um celular e dinheiro.

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O envolvido confessou que realizava o transporte do entorpecente.

Ele foi levado a Delegacia da Polícia Civil, onde foi preso por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça. (Por: Ifronteira)

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