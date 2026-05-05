PACAEMBU: Associação Comercial lança campanha com prêmios e sorteio especial

A Associação Comercial e Industrial de Pacaembu (ACIP) deu início à Campanha “Amor em Dose Tripla”, que une três importantes datas comemorativas. A iniciativa reúne três das principais datas comemorativas do calendário varejista — Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais — em uma única ação promocional que promete movimentar a economia da cidade ao longo de quase quatro meses.

A campanha teve início no dia 20 de abril e segue até o dia 13 de agosto, quando será realizado o grande sorteio durante a tradicional Feira Municipal de Pacaembu. Ao longo do período, consumidores que comprarem nas empresas participantes poderão concorrer a prêmios expressivos em forma de vouchers.

Ao todo, serão distribuídos três prêmios principais. O primeiro colocado receberá um total de R$ 5 mil, divididos em dois vales de R$ 1.000 e seis vales de R$ 500. O segundo prêmio será de R$ 4 mil, distribuídos em oito vales de R$ 500. Já o terceiro prêmio soma R$ 3 mil, divididos em seis vales de R$ 500.

Uma das regras da campanha, segundo a ACIP, é justamente incentivar a circulação de consumidores entre os estabelecimentos participantes. Por isso, os ganhadores não poderão utilizar todos os vouchers em uma única loja, sendo obrigatória a divisão dos valores entre diferentes empresas cadastradas na promoção.

Além dos consumidores, os vendedores também serão contemplados. Serão três premiados, cada um recebendo um voucher no valor de R$ 400, reconhecendo o papel fundamental desses profissionais no fortalecimento do comércio local.

Serão três prêmios principais para os vendedores e cada um receberá voucher de R$ 400,00. O Sorteio ocorrerá nas Redes Sociais. Dia 09/05 Voucher Dia de Beleza -R$ 350,00, 22/05 Voucher de R$ 200,00, 11/06 Voucher Jantar Romântico –R$ 350,00, 26/06 Voucher de R$ 200,00, 10/07 Voucher de R$ 200,00, 24/07 –Voucher de R$ 200,00, 08/08 –Voucher kit Churrasco–R$ 350,00.

Com a proposta de valorizar o comércio local e estimular as vendas em datas estratégicas, a campanha “Amor em Dose Tripla” reforça a importância da união entre empresários, colaboradores e consumidores para o desenvolvimento econômico do município. A expectativa é de aumento no fluxo de clientes nas lojas e maior engajamento da população ao longo de toda a ação.

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