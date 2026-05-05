JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura e Sebrae lançam projeto “Cidade Empreendedora” no dia 7 de maio

A Prefeitura Municipal de Junqueirópolis, em parceria com o Sebrae, promove no próximo dia 7 de maio o lançamento oficial do Projeto “Junqueirópolis Cidade Empreendedora”, uma iniciativa voltada ao fortalecimento dos negócios locais e ao estímulo do empreendedorismo no município.

O evento será realizado no Centro de Convivência do Idoso (CCI) e promete reunir empresários, comerciantes e interessados em abrir ou expandir seus empreendimentos. Segundo a organização, a proposta vai além de uma simples apresentação: os participantes serão convidados a conhecer, na prática, ferramentas e estratégias que podem impulsionar seus negócios.

De acordo com as informações divulgadas, o projeto contará com uma série de capacitações, consultorias especializadas, além de ações voltadas à inovação e à gestão empresarial. A iniciativa busca oferecer suporte completo aos empreendedores, contribuindo para o desenvolvimento econômico local e a geração de oportunidades.

Um dos destaques do programa é que todas as ações serão 100% subsidiadas pela Prefeitura de Junqueirópolis, garantindo acesso gratuito aos participantes. A medida visa democratizar o acesso ao conhecimento e incentivar o crescimento sustentável das empresas da cidade.

Com a iniciativa, Junqueirópolis reforça seu compromisso com o desenvolvimento econômico e o apoio aos empreendedores, oferecendo ferramentas concretas para que negócios locais alcancem novos patamares.

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