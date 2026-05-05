MARIÁPOLIS: Prefeitura anuncia festa das mães com programação especial

A Prefeitura de Mariápolis, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, anunciou a realização de uma programação especial em comemoração ao Dia das Mães. As atividades serão realizadas em dois dias e promete para a população momentos de lazer e confraternização.

A primeira parte da programação acontece no dia 8 de maio, no pátio da rodoviária, das 19h às 22h. O espaço contará com diversas atrações voltadas às crianças, como pula-pula, escorregador inflável, algodão doce, pipoca, touro mecânico e o trenzinho da alegria.

Já no dia 9 de maio, a comemoração continua com um show na praça. A apresentação será realizada na praça Frei Dionísio Antônio Marinelli, a partir das 22h, com show das cantoras Bruna Maia e Adriana (com o apoio da APAA – Associação Paulista dos Amigos da Arte).

Segundo o secretário de Cultura e Turismo de Mariápolis, Rodrigo José Soares, o objetivo é proporcionar um momento especial para homenagear as mães do município, reunindo a comunidade em um ambiente festivo e acolhedor. A participação é gratuita e aberta ao público.

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