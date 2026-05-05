Vestibulinho da Etec Engenheiro Herval Bellusci está com inscrições abertas para o Curso Técnico em Zootecnia



A Etec Engenheiro Herval Bellusci, tradicional Colégio Técnico Agrícola de Adamantina, está com inscrições abertas para o Vestibulinho do *Curso Técnico em Zootecnia*. A oportunidade é voltada aos interessados em ingressar em uma formação técnica ligada ao agronegócio, à produção animal, ao bem-estar dos animais e à inovação no campo.

O curso oferece uma formação completa, com conhecimentos teóricos e práticos, preparando o estudante para atuar em diferentes áreas da Zootecnia, como nutrição animal, manejo, melhoramento genético, gestão de propriedades rurais, sustentabilidade e segurança alimentar.

Com o crescimento do setor agropecuário, a formação técnica em Zootecnia se destaca como uma excelente oportunidade para quem deseja construir uma carreira profissional em uma área essencial para o desenvolvimento regional e nacional.



As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial do Vestibulinho: https://vestibulinho.etec.sp.gov.br](https://vestibulinho.etec.sp.gov.br)

A Etec Engenheiro Herval Bellusci reforça o convite à comunidade de Adamantina e região para conhecer o curso e aproveitar essa oportunidade de formação profissional pública e de qualidade.

Serviço

Curso: Técnico em Zootecnia

Unidade: Etec Engenheiro Herval Bellusci – Adamantina

Inscrições: de 15/04 a 25/05, até às 15h

Site:https://vestibulinho.etec.sp.gov.br



