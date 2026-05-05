Vestibulinho da Etec Engenheiro Herval Bellusci está com inscrições abertas para o Curso Técnico em Zootecnia

A Etec Engenheiro Herval Bellusci, tradicional Colégio Técnico Agrícola de Adamantina, está com inscrições abertas para o Vestibulinho do *Curso Técnico em Zootecnia*. A oportunidade é voltada aos interessados em ingressar em uma formação técnica ligada ao agronegócio, à produção animal, ao bem-estar dos animais e à inovação no campo.
O curso oferece uma formação completa, com conhecimentos teóricos e práticos, preparando o estudante para atuar em diferentes áreas da Zootecnia, como nutrição animal, manejo, melhoramento genético, gestão de propriedades rurais, sustentabilidade e segurança alimentar.
Com o crescimento do setor agropecuário, a formação técnica em Zootecnia se destaca como uma excelente oportunidade para quem deseja construir uma carreira profissional em uma área essencial para o desenvolvimento regional e nacional.
As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial do Vestibulinho: https://vestibulinho.etec.sp.gov.br](https://vestibulinho.etec.sp.gov.br)
A Etec Engenheiro Herval Bellusci reforça o convite à comunidade de Adamantina e região para conhecer o curso e aproveitar essa oportunidade de formação profissional pública e de qualidade.
Serviço
Curso: Técnico em Zootecnia
Unidade: Etec Engenheiro Herval Bellusci – Adamantina
Inscrições: de 15/04 a 25/05, até às 15h
Site:https://vestibulinho.etec.sp.gov.br