ADAMANTINA: Cemitério Municipal recebe melhorias e ganha novos espaços para túmulos

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, segue intensificando as ações de manutenção, limpeza e organização no Cemitério Municipal, com o objetivo de oferecer um ambiente mais digno e adequado à população.

Um dos principais avanços é a construção de novos espaços para túmulos, viabilizada a partir do replanejamento de uma área que antes estava sem utilização. O local, que frequentemente era utilizado de forma irregular para o descarte de restos de flores, vasos e materiais plásticos, passou por adequação e agora recebe uma destinação correta e estruturada.

A iniciativa contribui não apenas para a ampliação da capacidade do cemitério, mas também para a melhoria da organização e do aspecto visual do espaço, eliminando pontos de descarte inadequado e promovendo mais respeito ao ambiente.

Além dessa intervenção, a Secretaria realiza continuamente serviços de limpeza, conservação, pintura e organização, garantindo melhores condições para os visitantes.

A ação reforça o compromisso da administração municipal com o cuidado dos espaços públicos, a preservação da memória e o acolhimento das famílias, proporcionando um ambiente mais harmonioso, respeitoso e adequado para momentos de visita e reflexão.

A Prefeitura de Adamantina segue trabalhando para manter o Cemitério Municipal como um espaço organizado, digno e preparado para atender às necessidades da comunidade.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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