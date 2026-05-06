ADAMANTINA: Iniciada construção dos banheiros públicos no Parque dos Pioneiros

A empresa João Bazaga Neto ME, de Mirandópolis, deu início às obras para a construção dos banheiros públicos anexos à área gastronômica (quiosques) do Parque dos Pioneiros, com base na Ordem de Serviço nº 03/2026 emitida pela Prefeitura de Adamantina no Contrato nº 68/2026 e Termo de Convênio nº 100410/2025.

A reportagem do Folha Regional visitou o local na manhã de quinta-feira (30) e constatou que está sendo executada a etapa preliminar de abertura do solo para a fundação da base dos futuros sanitários.

Vale lembrar que se trata de uma reivindicação antiga dos usuários do maior espaço de lazer, recreação, esporte e eventos da Cidade Joia e que resolverá uma pendência existente desde a inauguração da referida praça de alimentação, em junho de 2024. O projeto prevê, de acordo com a Prefeitura, uma estrutura de 112,50 m², com banheiros feminino, masculino, acessíveis e fraldário. O investimento total é de R$ 357.947,14, sendo R$ 200 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual André Bueno, com contrapartida municipal e articulação da deputada Valéria Bolsonaro. “A obra tem como objetivo ampliar a infraestrutura urbana, garantindo mais conforto, acessibilidade e melhores condições de uso do espaço público pela população”, diz a Administração Municipal. O contrato assinado tem validade de 24 meses, com término previsto para 25 de março de 2028, mas pode ser prorrogado conforme a legislação vigente. Por Folha Regional Adamantina

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