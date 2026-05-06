Capotamento deixa três pessoas feridas na SP-294 em Flórida Paulista

Um acidente de trânsito foi registrado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho conhecido como Mata da Santana, em Flórida Paulista.

De acordo com as informações iniciais, colhidas pela reportagem da Folha Regional NET, na manhã desta quarta-feira (6), um veículo modelo Uno, com placas de Dracena, capotou enquanto trafegava no sentido Pacaembu a Flórida Paulista. No carro estavam três ocupantes.



As vítimas foram socorridas por unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e da concessionária Eixo SP, responsável pela rodovia. O local do acidente foi devidamente sinalizado para garantir a segurança dos demais motoristas que passavam pela rodovia.

O primeiro atendimento da ocorrência foi realizado pela Polícia Militar de Flórida Paulista, com apoio posterior da Polícia Militar Rodoviária, que assumiu a ocorrência.