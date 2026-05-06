LUCÉLIA: GALERIA DO PAPEL & CAFÉ é reinaugurada em novo endereço e traz novidades

A Galeria do Papel & Café está de casa nova e pronta para receber os clientes em Lucélia. O espaço foi reinaugurado na avenida Internacional, ao lado da Pastelaria Central, trazendo um ambiente ainda mais agradável para quem busca produtos de papelaria e também um momento de descanso.

Sob comando do proprietário Pida, ao lado de sua esposa Sandra e equipe, a loja chega com novidades e um atendimento acolhedor. No local, os clientes encontram materiais de papelaria, opções de presentes e diversos itens para o dia a dia, tudo organizado de forma prática e acessível.

Além das compras, oferece uma experiência diferente, unindo loja e cafeteria. Quem passa por lá pode aproveitar para tomar um café, colocar o papo em dia e saborear delícias preparadas com carinho, com destaque para o tradicional pão de queijo.

A equipe da Galeria do Papel & Café convida toda a população para conhecer o novo espaço e aproveitar as novidades em um ambiente pensado para agradar toda a família.

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