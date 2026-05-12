PACAEMBU: Atletismo volta a se destacar em mais uma importante competição regional

A equipe de atletismo de Pacaembu voltou a se destacar em mais uma importante competição regional. No último domingo, atletas pacaembuenses participaram da tradicional Corrida de Pedestres do Município de Irapuru, evento esportivo que integrou a programação oficial de aniversário da cidade e reuniu competidores de diversas localidades da região.

Demonstrando mais uma vez dedicação, espírito esportivo e excelente preparo físico, os representantes da Cidade Paraíso conquistaram resultados expressivos, levando o nome de Pacaembu ao pódio em diferentes categorias.

Ao todo, a equipe conquistou quatro troféus durante a competição, confirmando a força do atletismo pacaembuense e o empenho dos atletas que vêm acumulando bons desempenhos nas disputas regionais.

Entre os grandes destaques da prova esteve a atleta Zelma, que novamente mostrou sua qualidade nas pistas e conquistou o terceiro lugar na classificação geral feminina, resultado bastante comemorado pela equipe.

Outra atleta que brilhou foi Jaqueline, que também fez uma excelente corrida e garantiu o quarto lugar na classificação geral, reforçando o ótimo desempenho das representantes femininas de Pacaembu.

No masculino, o atleta Edivaldo manteve a grande fase e confirmou seu bom momento ao conquistar o segundo lugar em sua categoria, demonstrando regularidade e alto nível técnico nas competições.

Quem também subiu ao pódio foi o atleta Francisco Lira, que teve atuação de destaque e garantiu o terceiro lugar em sua categoria, contribuindo diretamente para mais uma campanha positiva da equipe.

A atleta Lara também teve participação importante na corrida, alcançando o sexto lugar em sua categoria após uma prova marcada por muita determinação e esforço.

Os resultados conquistados reforçam o crescimento e a força da equipe de atletismo de Pacaembu, que segue representando o município com orgulho e colecionando boas colocações nas competições esportivas da região.

Mais do que medalhas e troféus, os atletas demonstraram união, disciplina e amor pelo esporte, servindo de exemplo e inspiração para jovens atletas e para toda a comunidade.

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