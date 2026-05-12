Alunos de Medicina da FAI conquistam premiação no 14º Congresso Paulista de Educação Médica

Os alunos Samuel de Sousa Morais, Thiago Henrique Carinho, Renan Correa Capoia e Wilker Correa Garcia do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina se destacaram durante o 14º Congresso Paulista de Educação Médica (CPEM), realizado entre os dias 18 e 20 de abril, em Ribeirão Preto.

A delegação institucional, que contou com o apoio da Pró-Reitoria de Ensino e do Centro Acadêmico, obteve a aprovação de cinco trabalhos e a premiação de um relato de experiência na categoria e-poster.

O trabalho intitulado “Libras na Saúde” recebeu menção honrosa, enfatizando a importância da comunicação inclusiva no atendimento clínico e propondo estratégias para a redução de barreiras entre profissionais e pacientes surdos.

Promovido pela Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), o congresso teve como tema central “As DCN e o Futuro da Formação Médica: entre Normas e Narrativas”. O debate concentrou-se nos desafios pedagógicos diante da expansão do ensino médico em São Paulo e na aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).

O coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. Alessandro Jacinto, destacou o impacto do resultado para o currículo dos alunos. “A premiação e a participação ativa em um evento desse porte demonstram o compromisso dos nossos estudantes com uma formação humanizada e tecnicamente sólida. Ver o projeto ‘Libras na Saúde’ ser reconhecido destaca que estamos no caminho certo ao incentivar a inclusão e a responsabilidade social desde a graduação”, afirma.

Por Jéssica Nakadaira

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