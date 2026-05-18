FLÓRIDA: Obra de melhoria na Santa Casa executa reforma de 1.300 metros de telhado

A Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista concluiu uma importante obra de melhoria em sua estrutura, com a reforma de cerca de 1.300 metros de telhado.

A intervenção foi realizada para garantir mais segurança, evitar infiltrações e melhorar as condições internas do hospital, beneficiando diretamente pacientes, profissionais de saúde e toda a população atendida.

Os serviços incluíram a substituição de telhas, ajustes estruturais, trabalhos de serralheria e instalação de cabos de rede, além de toda a mão de obra necessária para execução do projeto. Também foram considerados custos com transporte de materiais e encargos trabalhistas, sendo investidos mais de R$ 91 mil.

A obra foi viabilizada com recursos arrecadados por meio do leilão de gado, mostrando o envolvimento da comunidade na melhoria da unidade hospitalar.

Segundo o demonstrativo divulgado pela equipe do leilão, todo o investimento foi aplicado diretamente na execução da obra, garantindo a conclusão dos serviços e a modernização de parte da estrutura da Santa Casa.

A reforma garantiu a manutenção do prédio e contribui para oferecer um ambiente mais seguro e adequado para o atendimento à população de Flórida Paulista.

Por Redação

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