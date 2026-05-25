Adolescente de 16 anos é apreendido acusado de matar homem de 51 anos

Um homem de 51 anos morreu após ser agredido na noite deste sábado, no Jardim Santa Adélia, em Tupã. Um adolescente de 16 anos, enteado da vítima, foi apreendido pela Polícia Militar suspeito do crime.

De acordo com informações preliminares, o caso aconteceu em uma residência localizada na Rua Yukio Andaku. A vítima, identificada como Júlio César de Souza, teria sido agredida com diversos socos pelo adolescente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu Júlio César até a Santa Casa de Tupã, porém ele não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na unidade hospitalar.

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Após o crime, o adolescente tentou fugir, mas foi localizado pouco tempo depois por policiais militares. Segundo a PM, durante a abordagem ele confessou a agressão.

A ocorrência contou com apoio de equipes da Polícia Militar e foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Tupã.

Ainda conforme informações policiais, o adolescente possui registros anteriores por atos infracionais, incluindo furto, violência doméstica, desacato e estupro de vulnerável.

A Polícia Científica realizou perícia no imóvel para auxiliar nas investigações. A motivação do crime ainda será apurada pela Polícia Civil.

Fonte: Mais Tupã

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