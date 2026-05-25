Neto é preso suspeito de matar avô a facadas durante briga

Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante suspeito de matar o avô, de 73, durante um desentendimento familiar na noite de sábado (23), no bairro Santa Rosa, em Pirapozinho.
A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e encontrou a vítima caída no quintal da residência, gravemente ferida, com uma lesão na região do pescoço.
O idoso chegou a ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.
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Segundo a Polícia Civil, testemunhas e familiares relataram que o neto apresentava comportamento alterado, o que levantou suspeitas. Em determinado momento, ele teria confessado aos parentes que esfaqueou o avô durante uma briga.
O jovem foi preso em flagrante enquanto recebia atendimento no pronto-socorro municipal.
À polícia, ele confessou o homicídio e indicou onde havia descartado a faca usada no crime, localizada em um terreno próximo à residência. (Por: g1)
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