Neto é preso suspeito de matar avô a facadas durante briga

O idoso chegou a ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

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Segundo a Polícia Civil, testemunhas e familiares relataram que o neto apresentava comportamento alterado, o que levantou suspeitas. Em determinado momento, ele teria confessado aos parentes que esfaqueou o avô durante uma briga.

O jovem foi preso em flagrante enquanto recebia atendimento no pronto-socorro municipal.