Confusão entre funcionários termina com homem morto em Presidente Prudente

Uma confusão entre funcionários de uma empresa terminou com a morte de um homem, de 28 anos, na madrugada deste domingo (24) em Presidente Prudente.

Segundo a Polícia Civil, por volta das 18h de sábado (23) policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de desentendimento entre dois trabalhadores de uma empresa especializada em conferência de estoque de farmácias.

A situação ocorreu em um hotel localizado na Avenida Brasil, onde os colaboradores estavam hospedados.

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Um Boletim de Ocorrência foi registrado, e após os procedimentos iniciais, os envolvidos foram liberados.

Durante a madrugada, novos chamados foram feitos ao 190. Entre 00h e 1h, o gerente do hotel solicitou apoio policial em razão de outro desentendimento, mas nenhuma situação foi encontrada no local.

Já às 03h20, uma briga generalizada, que envolveu cerca de dez a doze funcionários da empresa, foi registrada em frente ao hotel.

De acordo com a polícia, os envolvidos apresentavam sinais de alteração e aparentavam estar sob efeito de álcool ou entorpecentes.

Na intervenção policial, os agentes localizaram o corpo do homem a cerca de 30 metros da confusão. A vítima apresentava perfurações pelo corpo, e o óbito foi constatado ainda no local.

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Segundo relatos colhidos, ele teria se desentendido com diversos colegas e chegado a agredir verbalmente e fisicamente um outro funcionário, de 26 anos.

O suspeito confessou ter desferido golpes de canivete contra a vítima, alegando legítima defesa. Ele ainda afirmou ter descartado a arma no banheiro do quarto em que estava hospedado, porém o objeto não foi localizado durante as buscas realizadas pela polícia.

As testemunhas foram conduzidas à Delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

No momento da confusão, os policiais precisaram usar força moderada para conter o tumulto. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil, em Presidente Prudente, para providências. (Por: Ifronteira)

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