PACAEMBU: Moradores cobram melhorias e manutenção do Centro Convivência e da praça do conjunto Mário Covas

Durante sessão da Câmara Municipal de Pacaembu, a vereadora Itiara de Oliveira Vicentin apresentou a Indicação nº 53/2026, solicitando à Prefeitura Municipal a realização de estudos visando a reforma dos dois espaços públicos, que atualmente enfrentam problemas estruturais e falta de manutenção, que é o Centro de Convivência e da praça do conjunto habitacional Mário Covas.

Juntamente com a indicação, a parlamentar anexou diversas fotografias que mostram a situação considerada precária tanto do Centro de Convivência quanto da praça localizada no conjunto habitacional.

Atendendo pedidos de moradores, nossa reportagem esteve no local e constatou de perto os problemas apontados. O Centro de Convivência, que deveria servir como espaço para atividades sociais, recreativas e integração da comunidade, encontra-se abandonado há vários anos. O imóvel apresenta sinais avançados de deterioração, com estruturas danificadas e sem condições adequadas de uso pela população.

Já a praça do conjunto habitacional Mário Covas também necessita de atenção urgente. Moradores reclamam da falta de manutenção, limpeza e conservação do espaço, apontando que a situação compromete o conforto, a segurança e o lazer das famílias que utilizam o local diariamente.

Em conversa com a reportagem, diversos moradores demonstraram indignação com o abandono dos espaços públicos e afirmaram que as reclamações vêm sendo feitas há muito tempo, mas até o momento nenhuma medida efetiva foi adotada pelo poder público municipal.

Segundo os moradores, a revitalização do Centro de Convivência e da praça seria importante não apenas para melhorar a aparência do bairro, mas também para devolver à comunidade um espaço adequado para convivência, lazer e realização de atividades sociais.

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