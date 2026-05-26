ADAMANTINA: Empresa contratada pela Prefeitura inicia execução da ciclovia na Vicinal Moyses Justino da Silva

A empresa contratada pela Prefeitura de Adamantina por meio de processo licitatório iniciou nesta segunda-feira os trabalhos para implantação da ciclovia na Vicinal Moyses Justino da Silva, importante obra voltada à mobilidade urbana, segurança viária e incentivo à prática esportiva no município.

Os serviços estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Planejamento e representam mais um avanço nas ações de melhoria da infraestrutura urbana de Adamantina.

O início da obra ocorre após reuniões técnicas realizadas entre a equipe de engenharia do município e representantes da concessionária Rumo, responsáveis pelo alinhamento de adequações no projeto da futura passarela sobre a linha férrea, conforme exigências da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

As tratativas possibilitaram avanços importantes para a continuidade do projeto, incluindo flexibilizações técnicas que permitiram a retomada da Ordem de Serviço nº 003/2025, emitida ao Consórcio Alta Noroeste, que permanecia suspensa desde novembro de 2025 devido às análises técnicas junto à concessionária ferroviária e ao Fundo de Interesses Difusos (FID).

Embora a mobilização inicial estivesse prevista para ocorrer no dia 19 de maio, as chuvas registradas nos últimos dias acabaram adiando o início efetivo dos trabalhos, que agora seguem com as primeiras ações de execução da ciclovia.

A Administração Municipal destaca que a obra representa um importante investimento em mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida, oferecendo mais segurança para ciclistas e pedestres que utilizam diariamente o trecho da vicinal.

A Prefeitura ressalta ainda que a construção da passarela sobre a via férrea segue dependendo da aprovação formal do projeto atualizado pela concessionária Rumo e, posteriormente, pelo Fundo de Interesses Difusos (FID), etapas necessárias para a liberação definitiva da estrutura.

Por esse motivo, poderá haver um intervalo entre a execução da ciclovia e o início da construção da passarela, até a conclusão de todas as análises e aprovações técnicas.

A Prefeitura de Adamantina reafirma seu compromisso com a responsabilidade técnica, transparência administrativa e cumprimento das normas legais, trabalhando para garantir uma obra segura, eficiente e adequada às necessidades da população.