Motociclista fica ferida após sofrer queda na SP-294, em Junqueirópolis

Uma motociclista ficou ferida após sofrer uma queda na manhã desta segunda-feira na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Junqueirópolis. O acidente aconteceu nas proximidades do radar localizado no trevo das Duas Barras, no trecho entre Junqueirópolis e Dracena.

De acordo com informações apuradas no local, havia óleo espalhado sobre a pista, o que pode ter provocado a queda da condutora.

A vítima sofreu escoriações e recebeu atendimento, sendo encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Junqueirópolis.

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Equipes da concessionária Eixo, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária e do BCom de Junqueirópolis estiveram no local prestando apoio e realizando a sinalização da via.

Para evitar novos acidentes, foi espalhado pó de serragem sobre o óleo derramado na pista. O trecho segue exigindo atenção redobrada dos motoristas que passam pela rodovia. (Por: Redação)



