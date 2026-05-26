PACAEMBU: Polícia Civil dá início à realização da Campanha do Agasalho 2026

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pacaembu, deu início à Campanha do Agasalho 2026, mobilizando a comunidade local em uma corrente de solidariedade para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social durante o inverno.

A iniciativa tem como principal objetivo arrecadar agasalhos, mantas e calçados que serão destinados às pessoas que mais necessitam neste período de baixas temperaturas. Realizada anualmente, a campanha já se tornou uma importante ação social promovida pela Polícia Civil, reforçando o compromisso da instituição não apenas com a segurança pública, mas também com o bem-estar da população.

De acordo com o escrivão de polícia Sidnei Teles, a participação da comunidade é fundamental para o sucesso da campanha. As doações podem ser entregues diretamente na Delegacia da Polícia Civil de Pacaembu até o dia 15 de junho.

Segundo Sidnei Teles, toda ajuda é importante e pode transformar o inverno de muitas famílias. “Toda contribuição é bem-vinda e fará a diferença para quem mais precisa neste inverno”, destacou.

A campanha orienta que as peças doadas estejam em bom estado de conservação, possibilitando que os itens cheguem com qualidade e dignidade às pessoas atendidas. Entre os materiais que podem ser doados estão blusas, calças, jaquetas, cobertores, mantas, meias e calçados.

Além de amenizar os efeitos do frio, a ação também busca fortalecer o espírito de solidariedade e união entre os moradores de Pacaembu, incentivando gestos simples que podem proporcionar mais conforto, proteção e esperança para diversas famílias.

A Polícia Civil convida toda a população a participar da campanha e contribuir com qualquer quantidade de doação, reforçando que pequenos gestos podem gerar grandes impactos na vida de quem enfrenta dificuldades durante o inverno.

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