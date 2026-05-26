JUNQUEIRÓPOLIS: Deputada Federal Adriana Ventura participa de reunião e destaca parceria com o Município

A deputada federal Adriana Ventura participou, na noite da última sexta-feira (22/05), de uma reunião realizada na Câmara Municipal de Junqueirópolis, onde foi recebida pelo prefeito Neto Furini, pelo presidente da Câmara Municipal, Edvaldo Aparecido Carvalho, pelo vereador Samir Tino, além de lideranças políticas e representantes da comunidade.

O encontro reuniu também integrantes da ADENAP (Associação Direita Nova Alta Paulista), presidida por Vilma Guelsi, além da presença do vereador Amilton Alencar, da cidade de Dracena.

Durante a reunião, o prefeito Neto Furini destacou a parceria da deputada com o município e agradeceu pelos recursos destinados à área da saúde.

Segundo o prefeito, uma emenda parlamentar de R$ 180 mil enviada pela deputada será utilizada para aquisição de diversos equipamentos destinados ao prontosocorro, hospital e unidades de saúde da cidade.

Entre os equipamentos adquiridos estão cadeira de rodas para obesos, computador portátil para sala de eletrocardiograma, aspirador de secreção elétrico móvel, laringoscópio adulto, ultrassom móvel, ventilador pulmonar pressiométrico e volumétrico, além de mesa hospitalar auxiliar para procedimentos médicos.

Ainda de acordo com o prefeito, os investimentos irão fortalecer o atendimento emergencial e ampliar a estrutura de suporte aos pacientes do município.

A deputada Adriana Ventura ressaltou a importância de visitar os municípios e ouvir de perto as demandas da população.

“É muito importante estar próximo dos prefeitos, vereadores e da população para entender as necessidades reais das cidades e buscar soluções através do trabalho em Brasília”, afirmou.

A reunião também abordou temas ligados à política nacional, desenvolvimento regional e fortalecimento das ações públicas voltadas à saúde e ao atendimento da população.

Redação e foto: Jornal Boletim da Hora.

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