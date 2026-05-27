Homem morre e outras 13 pessoas ficam feridas em explosão em fábrica de cereais em Pompéia

Edmilson Aparecido Ferreira, de 53 anos, foi identificado como o homem morto na explosão em uma fábrica de importação e exportação de cereais, na área rural do distrito de Paulópolis, em Pompeia, nesta terça-feira (26). A informação foi confirmada pela família da vítima.
Além de Edmilson, ao menos dez pessoas ficaram feridas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a explosão ocorreu dentro de um barracão onde a vítima estava. Outros 13 funcionários que tentaram socorrê-la ficaram feridos.
De acordo com a Defesa Civil do município, a explosão teria ocorrido em uma caldeira da empresa Tavejho, responsável pela fábrica.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os feridos foram socorridos e levados para Santa Casa de Pompeia, onde receberam os primeiros atendimentos.
Sete pessoas estão internadas em Pompeia. Os outros seis sobreviventes foram transferidos para hospitais de Marília, entre eles o Hospital das Clínicas, a Santa Casa e o Hospital da Unimar.
Até a última atualização desta reportagem, três pacientes permaneciam internados na UTI do Hospital da Unimar e um na UTI da Santa Casa de Marília. Na UTI do HC, duas vítimas estão internadas em estado grave.
Todos as vítimas do acidente são homens.
A reportagem entrou em contato com a empresa Tavejho, responsável pela fábrica, para comentar o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.
O Corpo de Bombeiros contou com o apoio das brigadas de Quintana, Herculândia e de uma empresa que fica em Pompeia no atendimento a ocorrência. O incêndio foi controlado.
A área foi isolada para os trabalhos de resgate e preservação do local. O espaço deve passar por perícia técnica, que irá apurar as causas da explosão. (Por: g1)