Motorista morre após atravessar canteiro de rodovia e bater carro contra picape no interior de SP

Uma mulher morreu após o carro que ela conduzia atravessar o canteiro central da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Catanduva (SP), e bater contra uma picape que trafegava no sentido oposto.
Conforme a Ecovias Noroeste Paulista, concessionária responsável pela via, o acidente ocorreu na pista no sentido interior-capital, na tarde desta terça-feira (26).
O carro atingiu a lateral da picape. Devido à batida, a faixa da direita e o acostamento da pista sul tiveram que ser bloqueados para a remoção dos veículos. Ainda segundo a concessionária, os motivos da colisão eram desconhecidos.