IRAPURU: Modalidade de Xadrez se destaca no 39º Jogos da Juventude

Irapuru está em evidência no cenário esportivo regional, especialmente no 39º Jogos da Juventude, promovido pela Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo.

Após uma importante campanha, conquistando o título na fase sub-regional e novamente na fase regional, Irapuru se classificou para a tão aguardada fase final do estado na modalidade de xadrez.

A determinação e habilidade dos jogadores de xadrez de Irapuru foram fundamentais para garantir a vitória em cada etapa da competição, demonstrando um nível excepcional de talento e preparo.

“É muito gratificante ver o nível dos nossos competidores, os meninos são dedicados e esforçados, levando nossa cidade a um nível altíssimo, é o resultado de um bom trabalho da Administração municipal que apoia todas a modalidades esportivas do município” salientou o Diretor de Esportes Elvis Marques

Agora, como representante da região na fase final, Irapuru enfrentará os melhores talentos do estado, onde lutará pelo título máximo estadual.