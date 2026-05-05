FLÓRIDA: Capitão Bressan será homenageado pela Câmara com o título de cidadão floridense

O capitão da Polícia Militar, Eder Mazzini Bressan, atual comandante da 2ª Companhia da PM em Adamantina, será homenageado com o título de cidadão floridense, em reconhecimento aos serviços prestados à segurança pública.

A honraria foi proposta pelo vereador Dário Pereira e aprovada por unanimidade pelos parlamentares da Câmara Municipal de Flórida Paulista.

Com uma trajetória consolidada na Polícia Militar, o capitão possui formação pela tradicional Academia do Barro Branco e já atuou em diversas unidades da corporação no interior paulista, incluindo passagens pelo próprio município de Flórida Paulista. Durante sua carreira, também integrou equipes da Força Tática.

Atualmente, Bressan está à frente do comando do efetivo que atende, além de Adamantina, os municípios de Mariápolis, Flórida Paulista, Pacaembu, Irapuru e Flora Rica.

A Câmara Municipal deverá definir nos próximos dias a data para a cerimônia oficial de entrega do título.

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