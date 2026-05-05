LUCÉLIA: Sebrae Móvel leva experiências digitais e orientação gratuita nesta terça-feira (5)

A cidade de Lucélia recebe, nesta terça-feira (5), uma importante ação voltada ao empreendedorismo e à inovação. O Sebrae Móvel – Experiências Digitais estará na cidade oferecendo atendimento gratuito ao público, com foco em tecnologia, conhecimento e incentivo a novos negócios.

A iniciativa, promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, tem como objetivo aproximar empreendedores e interessados das principais tendências do mundo digital, proporcionando uma vivência prática e acessível.

Durante o evento, os visitantes poderão participar de diversas atividades interativas. Entre os destaques estão a experiência imersiva com óculos de realidade virtual, que permite ao público explorar ambientes digitais inovadores, além de painéis interativos com soluções tecnológicas voltadas ao empreendedorismo moderno.

Outro ponto forte da programação são as orientações gratuitas oferecidas por especialistas do Sebrae. O atendimento é direcionado tanto para quem já possui um negócio quanto para aqueles que desejam iniciar uma nova atividade, com dicas e informações estratégicas para crescer no mercado.

O atendimento acontece das 10h às 16h, na Avenida Internacional, 1745, no Centro de Lucélia. A participação é gratuita e aberta a toda a população.

A ação reforça o compromisso do Sebrae em fomentar o desenvolvimento econômico local, incentivando a inovação e a capacitação de empreendedores. A expectativa é atrair um grande público ao longo do dia, interessado em adquirir novos conhecimentos e explorar oportunidades no universo digital.

A organização convida a comunidade a participar e aproveitar essa oportunidade de aprendizado e inspiração para transformar ideias em negócios de sucesso.

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