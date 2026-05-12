Procurado por pensão é preso pela Polícia Militar em Flórida Paulista

Um homem de 32 anos, procurado pela Justiça, foi capturado pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (11), em Flórida Paulista.

De acordo com a PM, as equipes já tinham conhecimento de um mandado de prisão em aberto e realizavam levantamentos sobre possíveis endereços do suspeito nas cidades de Adamantina, Flórida Paulista e Pacaembu. Após troca de informações entre os policiais, foi constatado que o homem estaria morando em uma residência no centro de Flórida Paulista.

As equipes se deslocaram até o local e abordaram o indivíduo na calçada da residência. Nada de irregular foi encontrado com ele, porém, após consulta via COPOM, foi confirmada a condição de procurado pela Justiça.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Adamantina, onde a captura foi registrada. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. (Por: Redação – Foto: Diego Fernandes / Arquivo)



