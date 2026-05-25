FLÓRIDA: Prefeito apresenta demandas em audiência com deputado federal Paulo Freire

O prefeito de Flórida Paulista, José Andriotti, esteve nesta semana em Campinas participando de uma importante reunião no escritório político do deputado federal Paulo Freire Costa, em busca de novos recursos e investimentos para o município. A agenda teve como foco principal a apresentação de demandas e projetos considerados prioritários para o desenvolvimento de Flórida Paulista.

Acompanhando o prefeito na visita estiveram o vice-prefeito Tairo Ferarezi e o pastor Márcio Xavier, representante da Assembleia de Deus Belém de Flórida Paulista. O encontro reforçou a união entre lideranças políticas e comunitárias em prol de melhorias para a cidade.

Durante a reunião, o prefeito Andriotti apresentou ao deputado federal as principais necessidades do município em diferentes setores da administração pública, destacando especialmente projetos que dependem de investimentos e apoio financeiro dos governos federal e estadual para serem concretizados. Entre os objetivos da gestão municipal estão ações voltadas ao desenvolvimento urbano, infraestrutura, saúde e fortalecimento de oportunidades para a população.

Segundo o prefeito, o deputado Paulo Freire demonstrou receptividade às demandas apresentadas e assumiu o compromisso de colaborar com Flórida Paulista, fortalecendo a parceria política e institucional em benefício da comunidade local.

José Andriotti também fez questão de agradecer o apoio recebido durante a agenda em Campinas. O prefeito destacou a atuação do vice-prefeito Tairo Ferarezi, definido por ele como “amigo e parceiro de caminhada”, ressaltando o empenho conjunto em buscar novas conquistas para o município. O chefe do Executivo municipal também agradeceu ao pastor Márcio Xavier pelo apoio e articulação junto ao deputado federal.

Ao final da reunião, Andriotti ressaltou a importância do diálogo e das parcerias para garantir avanços para Flórida Paulista. “Seguimos trabalhando com diálogo, união e compromisso para trazer mais desenvolvimento, oportunidades e melhorias para o nosso povo”, finalizou o prefeito.

.