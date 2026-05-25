LUCÉLIA: Vereador cobra explicações sobre reajuste do vale-alimentação dos servidores públicos

O vereador Fontaine Tazinazzo Bastos apresentou na Câmara Municipal de Lucélia, um requerimento solicitando informações da Prefeitura sobre a possibilidade de reajuste no vale-alimentação dos servidores públicos municipais.

O documento foi encaminhado à prefeita Tatiana Guilhermino Tazinázzio e questiona se existe estudo ou planejamento para aumento do benefício, além de pedir detalhes sobre possível prazo, percentual de reajuste e critérios utilizados pela Administração Municipal.

No requerimento, o vereador destaca que foi procurado por diversos servidores públicos que demonstraram preocupação com a defasagem do valor atual diante do aumento do custo de vida.

O parlamentar também lembrou que já havia sido apresentada anteriormente uma indicação de autoria da vereadora Fernanda, sugerindo o reajuste do benefício.

Segundo Fontaine, as informações são importantes para que o Poder Legislativo acompanhe a situação e possa prestar esclarecimentos aos servidores e à população.

.