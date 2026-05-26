ADAMANTINA: Prefeitura define empresa para construção de 40 casas populares do “Minha Casa, Minha Vida”

A Prefeitura de Adamantina definiu a empresa responsável pela construção de 40 unidades habitacionais de interesse social no município. A Nova Fronteira Construções e Incorporações Ltda venceu a Concorrência Eletrônica nº 02/2026. A homologação do resultado encerrou a fase de seleção.

O valor total do contrato fechado com a construtora é de R$ 4.750.000,00. O montante é inferior ao teto estimado pela prefeitura no edital, que previa um custo de até R$ 5.536.620,94 para a execução do projeto.

As moradias fazem parte do programa federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Cada unidade unifamiliar terá 53,86 metros quadrados de área construída.

O novo conjunto habitacional será erguido na Rua José Bortoleto, especificamente no trecho compreendido entre as ruas Dante Mantovani e Domingos Fratini, no Jardim Adamantina.

A empresa contratada será a responsável pela execução integral da obra, o que inclui também o fornecimento de todos os materiais necessários.

Ao todo, 60.069 unidades habitacionais foram enquadradas no país, sendo 30 mil contratadas pelo Governo Federal. No Estado de São Paulo, foram destinadas 3.900 moradias, das quais 40 contemplam Adamantina.

Do Impacto Noticias

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