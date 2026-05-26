LUCÉLIA: Investimento de R$ 200 mil conquistados pela vereadora Cátia Maion beneficia APAE

A APAE de Lucélia passou a contar com uma moderna Sala Multissensorial equipada com aparelhos de última geração voltados ao atendimento e reabilitação de crianças do município e da região.

O espaço recebeu diversos equipamentos especializados, entre eles uma Plataforma Neurofuncional, luva robótica para fisioterapia biônica, sistema de eletroencefalograma com 24 canais, esteira de reabilitação infantil, simulador de escadas, bicicleta ergométrica, andadores, aparelhos para fortalecimento muscular e kits multissensoriais.

Os investimentos somam cerca de R$ 200 mil. Segundo informações da vereadora Cátia Maion, o valor é resultado de uma composição de recursos, sendo R$ 75 mil provenientes de emenda impositiva da vereadora Cátia Maion e outros R$ 125 mil conquistados por meio de articulação política junto a deputados parceiros, com apoio da deputada estadual Valéria Bolsonaro e da ADNAP.

De acordo com a vereadora, o objetivo é ampliar e modernizar os atendimentos oferecidos pela instituição, proporcionando mais qualidade no tratamento das crianças e alunos atendidos pela APAE.

Os novos equipamentos já estão em funcionamento e devem contribuir diretamente para o desenvolvimento motor, sensorial e terapêutico dos pacientes, fortalecendo o trabalho realizado pela entidade em Lucélia e toda a região.

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